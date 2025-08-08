Sabiha Gökçen Havalimanı’na Yeni Terminal Entegrasyonu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu kapasitesini 47 milyona çıkaracak olan "Terminal 2-Terminal 1 Entegrasyon Projesi" çalışmalarını yerinde inceledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG iş birliğinde gerçekleştirilen projenin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmaları yakından takip eden Görgün, proje inşaat alanında incelemelerde bulunarak, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve ISG Teknik Hizmetler Direktörü Levent Çelik'ten proje hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemelerde bulunan heyette, HEAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Çakmak, HEAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Atiktürk, ISG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek ile Savunma Sanayii Başkanlığı, HEAŞ ve ISG yöneticileri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün "Terminal 2-Terminal 1 Entegrasyon Projesi" saha incelemesi, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Next Sosyal hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal 2–Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.?Sunum ve saha incelemesine HEAŞ ve ISG üst yönetimi de iştirak etti.?Modern altyapı, yüksek koordinasyon ve stratejik planlama ile Türkiye'nin ulaşım gücünü ileri taşıyacak projelere destek vermeye devam ediyoruz."

Sabiha Gökçen Havalimanı büyümeye devam ediyor

Havalimanının ilk terminali olan 24 bin metrekarelik Terminal 1 ile mevcutta kullanılan 238 bin 600 metrekarelik Terminal 2, 240 metre uzunluğundaki köprü vasıtasıyla birbirine bağlanacak. Entegrasyon tamamlandığında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal büyüklüğü 265 bin metrekareye ulaşacak. Her iki terminali birbirine bağlayacak olan köprünün çelik montajları ise tamamlandı.

Yenileme çalışmaları devam eden Terminal 1'in, yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi sağlanacak. Böylelikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ilk terminali T1 ve mevcut terminal T2'nin yıllık yolcu kapasitesi toplamda 47 milyona ulaşacak.

Yenileme ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiği Terminal 1'de, holistik otopark projesiyle havalimanı çevresindeki trafik yükü hafifletilecek. Terminal 2 önündeki otopark, 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkarılacak. 607 araç kapasitesine sahip Terminal 1 otoparkı ise 1029 araç kapasitesine çıkarılacak. Böylece havalimanı otopark kapasitesi toplam 6 bin 752 araca yükselmiş olacak.

Çalışmaların 7/24 devam ettiği Terminal 2-Terminal 1 Entegrasyon Projesi'yle Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcularına daha hızlı, daha güçlü ve daha konforlu hizmet sunacak.