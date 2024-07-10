Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Uçuşların Yüzde 10'u İptal Edilecek

Güncel

(ANKARA) - Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

HEAŞ'ın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 Temmuz 2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.