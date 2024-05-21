Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda rüzgar nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı İstanbul Havalimanı\'na yönlendirildi

Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan 3 AJet uçağı, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçaklar havada tur atarken, rüzgarın elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiği nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaklar İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptıktan sonra yakıt ikmali yapıp tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

21.05.2024 15:33
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, AJet'in Mardin- Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.

Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.

İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika
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