Sabah saatlerinden itibaren Karasu Nehri'nde arama yapan AFAD ekipleri, öğretmen Sabit Bülbül'ün aracını bıraktığı yerden yaklaşık 1,5 kilometre mesafede cansız bedenine ulaştı. Öğretmenin cenazesi, JAK ve AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı.
Haber-Kamera: ERZURUM,
Son Dakika › Güncel › Sabit Bülbül'ün Cansız Bedeni Karasu Nehri'nde Bulundu - Son Dakika
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