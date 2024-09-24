Sabri Hafif Yeniden Başkan Adayı

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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, Baro'nun, 5 Ekim'de yapılacak 2. Olağan Genel Kurulu için yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.

Hamamönü Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Hafif, iki yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde, "Saygın Avukat Etkin Baro Güçlü Savunma" ilkesiyle, meslektaş odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hafif, Avukatlık Kanunu Çalıştayı, Hukukta Yapay Zeka Sempozyumu gibi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerle işbirliği içinde bir çok sempozyum, çalıştay ve kongre düzenlediklerini aktardı, CMK ücretlerinin avukatlık onuruna yakışır düzeye çıkarılması ve adli yardım bütçesinin yeterli düzeye çıkması için gösterdikleri gayrete devam edeceklerini ifade etti.

Sabri Hafif, Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleyen İsrail yetkilileri hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, avukatların ve vatandaşların şikayet başvurularının, Uluslararası Ceza Mahkemesine ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Uluslararası mahkemeye yapılan başvuruda Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Kanıt" adlı kitaptaki belgeleri de sunduklarını söyleyen Hafif, dünyanın katliama sessiz kalmaması için protesto eylemleri düzenlediklerini de anlattı.

Baronun, 5 Ekim'de yapılacak 2. Olağan Genel Kurulu için yeniden başkan adayı olacağını açıklayan Sabri Hafif, yeni dönemde üyelerle belirledikleri misyona uygun olarak, mesleğin itibarını önceleyerek avukatların sorunlarını çözen, değerlerine bağlı, yenilikçi, üretken ve nitelikli baro olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Adaletin ve temel hakların tesisinde hukukun üstünlüğünü gözeterek, mesleğin saygınlığına değer katan, güvenilir, öncü ve etkili baro vizyonuyla üyelerin mesleğini icra etmesini sağlayacaklarını kaydeden Hafif, "Mesleğimizin geleceğini üyelerimizle birlikte planlayıp üyelerimizin gelişimlerine katkı sunacak faaliyetleri hayata geçireceğiz." dedi.