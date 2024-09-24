Sabri Hafif Yeniden Başkan Adayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sabri Hafif Yeniden Başkan Adayı

Sabri Hafif Yeniden Başkan Adayı

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, 5 Ekim'de yapılacak genel kurula yeniden aday olduğunu açıkladı.

24.09.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, Baro'nun, 5 Ekim'de yapılacak 2. Olağan Genel Kurulu için yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.

Hamamönü Baro Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Hafif, iki yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinde, "Saygın Avukat Etkin Baro Güçlü Savunma" ilkesiyle, meslektaş odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hafif, Avukatlık Kanunu Çalıştayı, Hukukta Yapay Zeka Sempozyumu gibi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerle işbirliği içinde bir çok sempozyum, çalıştay ve kongre düzenlediklerini aktardı, CMK ücretlerinin avukatlık onuruna yakışır düzeye çıkarılması ve adli yardım bütçesinin yeterli düzeye çıkması için gösterdikleri gayrete devam edeceklerini ifade etti.

Sabri Hafif, Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleyen İsrail yetkilileri hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, avukatların ve vatandaşların şikayet başvurularının, Uluslararası Ceza Mahkemesine ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Uluslararası mahkemeye yapılan başvuruda Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Kanıt" adlı kitaptaki belgeleri de sunduklarını söyleyen Hafif, dünyanın katliama sessiz kalmaması için protesto eylemleri düzenlediklerini de anlattı.

Baronun, 5 Ekim'de yapılacak 2. Olağan Genel Kurulu için yeniden başkan adayı olacağını açıklayan Sabri Hafif, yeni dönemde üyelerle belirledikleri misyona uygun olarak, mesleğin itibarını önceleyerek avukatların sorunlarını çözen, değerlerine bağlı, yenilikçi, üretken ve nitelikli baro olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Adaletin ve temel hakların tesisinde hukukun üstünlüğünü gözeterek, mesleğin saygınlığına değer katan, güvenilir, öncü ve etkili baro vizyonuyla üyelerin mesleğini icra etmesini sağlayacaklarını kaydeden Hafif, "Mesleğimizin geleceğini üyelerimizle birlikte planlayıp üyelerimizin gelişimlerine katkı sunacak faaliyetleri hayata geçireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, Sabri Hafif, Politika, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabri Hafif Yeniden Başkan Adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sabri Hafif Yeniden Başkan Adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement