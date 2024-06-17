Sadakataşı Derneği, Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi onlarca aileye kurban eti dağıttı.
Sadakataşı Derneği, Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla kesilen çok sayıda kurbanın etini ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştırdı.
Kurban eti dağıtımı, Doğu Kudüs'ün Ayrım (Utanç) Duvarı'nın işgal altındaki Batı Şeria tarafında kalan mahallelerinde yapıldı.
Kudüs Zekat Komitesi yetkilisi Abdulafuv Bessam, Sadakataşı Derneği tarafından kesilen kurbanların etlerinden onlarca Filistinli muhtaç ailenin yararlandığını belirtti.
Bessam, kurban etlerinin bir kısmının da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.
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