Sadakataşı Derneği Lübnan\'da Yardımda Bulundu

30.03.2026 00:15
Dernek, İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılara gıda, bebek maması ve hijyen yardımı ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Lübnan'da yerinden ettiği çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye insani yardım ulaştırdı.

Dernekten edinilen bilgiye göre, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde 50 kutu bebek maması, 50 paket çocuk bezi, 100 gıda kolisi, 100 yatak, 100 battaniye, 200 sıcak yemek ve 100 temizlik paketi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Yardımlar, Sayda'nın Vadi ez-Zeyne bölgesi ile İsrail saldırılarının ardından yerinden edilen Lübnanlıların barındığı bir okulda ve sokakta çadırlarda kalanların bulunduğu bölgelerde yapıldı.

Ayrıca, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk vatandaşı bir afetzedeye de motosiklet alınıp teslim edildi.

Beyrut'un Ard el-Celul bölgesindeki Hariri Okulu'nda sıcak yemek ve hijyen paketleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
CHP’li Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi

23:51
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:25
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
23:16
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
23:12
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Advertisement
