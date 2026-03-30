Sadakataşı Derneği Lübnan\'da Yardımda Bulundu

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Lübnan'da yerinden ettiği çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye insani yardım ulaştırdı.

Dernekten edinilen bilgiye göre, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde 50 kutu bebek maması, 50 paket çocuk bezi, 100 gıda kolisi, 100 yatak, 100 battaniye, 200 sıcak yemek ve 100 temizlik paketi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Yardımlar, Sayda'nın Vadi ez-Zeyne bölgesi ile İsrail saldırılarının ardından yerinden edilen Lübnanlıların barındığı bir okulda ve sokakta çadırlarda kalanların bulunduğu bölgelerde yapıldı.

Ayrıca, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk vatandaşı bir afetzedeye de motosiklet alınıp teslim edildi.

Beyrut'un Ard el-Celul bölgesindeki Hariri Okulu'nda sıcak yemek ve hijyen paketleri dağıtıldı.