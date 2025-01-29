Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e Yardım

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Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ailelere gıda kolisi, ekmek ve yakacak dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib'in Hammut Hamd bölgesinde yaşayan 200 aileye yakacak ve gıda kumanyası ulaştırıldı.

Ekipler, İdlib'in Maaret Numan bölgesinde briket evlerde yaşayan 750 aileye ekmek dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Suriye'ye düzenli şekilde insani yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini, bölgedeki halka destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hayırseverler, derneğin "www.sadakatasi.org.tr" internet adresinden bilgi alarak destek olabiliyor.