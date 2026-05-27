SADC Ülkeleri Ekonomik Dayanıklılığı Artırmayı Hedefliyor

27.05.2026 11:26
SADC, küresel krizlere karşı enerji, gıda ve ticaret alanlarında dayanıklılık oluşturmayı amaçlıyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülkeler, küresel krizlerin ekonomik ve siyasi etkilerine karşı enerji, gıda, ticaret ve güvenlik alanlarında daha dayanıklı ve kendi kendine yetebilen bölgesel bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

SADC Dışişleri Bakanlarının Güney Afrika'nın dünyaca ünlü doğal yaşam alanı Kruger Ulusal Parkı'nda gerçekleştirdiği çalışma toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesi, bölge ülkelerinin özellikle Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel jeopolitik rekabet ve iklim kaynaklı baskıların etkilerine karşı ortak hareket etme stratejisini ortaya koydu.

Bildiride, küresel ticaret, enerji, turizm ve finans sistemlerinde yaşanan kırılmaların Güney Afrika bölgesindeki ülkelerde gıda ve yakıt fiyatlarını artırdığı, döviz kuru oynaklığını büyüttüğü ve enerji ile gıda güvenliği risklerini derinleştirdiği ifade edildi.

Buna göre SADC ülkeleri bu gelişmelere karşı bölgesel entegrasyonu hızlandırmayı, ekonomik dayanıklılığı artırmayı ve dış şoklara karşı daha bağımsız bir ekonomik yapı kurmayı hedefliyor.

Kendi kendine yeten bir blok arayışı

Bu kapsamda örgüt enerji, petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarında bölgesel işbirliğini artırmayı, tarımsal üretim ve tedarik zincirlerini güçlendirmeyi, bölgesel ticaret koridorlarını geliştirmeyi ve altyapı ile lojistik ağlarını daha entegre hale getirmeyi planlıyor.

Ayrıca insan, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının kolaylaştırılması, sanayileşmenin hızlandırılması ve bölgesel değer zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleri öne çıkıyor.

SADC'nin özellikle enerji ve gıda güvenliği konusunda daha "kendi kendine yeten" bir bölgesel ekonomik blok oluşturma arayışında olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Topluluğun gündemindeki başlıklar arasında kamu borcu yönetimi, iç gelirlerin artırılması ve yatırım kapasitesinin genişletilmesi de yer alıyor.

SADC ülkeleri ayrıca küresel platformlarda daha koordineli hareket etmeyi ve uluslararası gelişmeler karşısında ortak diplomatik pozisyon oluşturmayı hedefliyor.

Dış finansmana bağımlılığı azaltma hedefi

SADC Genel Sekreteri Elias Mpedi Magosi, AA muhabirine topluluğun artık kalkınma ve entegrasyon süreçlerinde dış finansmana bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Bölge ülkelerinde kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör ve diaspora sermayesinin de daha etkin kullanılmasını istediklerini dile getiren Magosi, "Finansman gerektiren projeler ve faaliyetler yürüttüğümüzde her zaman bölge dışına bakmamalıyız. Bölgede mevcut olan kaynakları da kullanmalıyız." dedi.

Magosi ayrıca, bazı üye ülkelerde kurumsal kapasitenin halen zayıf olduğunu belirterek, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi ve daha önce izole kalan ülkelerin topluluğa daha iyi entegre edilmesinin öncelikler arasında yer aldığını aktardı.

Enerji alanında Angola ve Mozambik'in sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynaklarının bölgesel ölçekte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Magosi, şunları kaydetti:

"Angola'daki petrol, Mozambik'teki petrol ve doğal gaz dikkate alındığında, bu kaynakların yalnızca bu ülkelere değil tüm bölgeye nasıl fayda sağlayabileceği konusu ciddi görüşülmeli."

Kaynak: AA

