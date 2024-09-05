SADC Ülkeleri M Çiçeği İçin Toplandı

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CAPE Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi 16 ülkenin sağlık bakanları, M çiçeği salgınına yönelik tedbirleri değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı yaptı.

SADC'den yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin sağlık bakanlarının, Güney Afrika bölgesinde M çiçeği salgınına yönelik tedbirleri değerlendirme ve bölge ülkeleri arasında koordinasyonu sağlama gündemiyle çevrim içi toplandığı ifade edildi.

Bakanların, toplantıda, M çiçeği salgınının bölgedeki durumunu ele aldığı ve üye ülkeler arasında insan, hayvan ve çevre sağlığı alanlarında çalışan birçok uzmanın işbirliğini teşvik ettiği belirtildi.

Toplantıda üye ülkelerin çok sektörlü ulusal M çiçeği müdahale planları geliştirmeye ve uygulamaya davet edildiği bilgisi verilen açıklamada, ayrıca salgına karşı finansal kaynaklar ve insan kaynağının harekete geçirilmesi çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, SADC Sağlık Protokolü'nün uygulanmasına ilişkin çok sektörlü teknik komitenin düzenli toplantılar düzenlemesine, M çiçeği salgınının durumunu değerlendirip izlemesine ve sağlık bakanlarından oluşan sektör komitesine rapor vermesine karar verildiği kaydedildi.????