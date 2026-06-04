Sadettin Saran'a 2,5 Yıl Hapis Cezası

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Kenan Saran'ın "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklar S Sport Genel Müdürü Emre Eren ile Saran Group CEO'su Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran ile üç kişi hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla iddianame düzenlenmiş, şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, Sadettin Saran ve üç kişinin, "Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş." bünyesinde faaliyet gösteren "S SPORT" internet yayın platformunda yayımlanan futbol karşılaşmaları sırasında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiası da yer almıştı.

Şüphelilerin, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işledikleri iddia edilmişti. Savcılık, şüphelilerin 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etmişti.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle ilgili davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya hiçbir sanık katılmazken, yalnızca avukatları hazır bulundu.

Savcılık, esas hakkında mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SADETTİN SARAN VE KARDEŞİNE HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti ise, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

2 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

Mahkeme, sanıklar S Sport Genel Müdürü Emre Eren ile Saran Group CEO'su Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.