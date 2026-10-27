Sadettin Saran suçlamaları reddetti, iki sanık için en az 10 yıl hapis istendi - Son Dakika
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Sadettin Saran suçlamaları reddetti, iki sanık için en az 10 yıl hapis istendi

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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Sadettin Saran, uyuşturucu maddeyi satmadığını ve kimseye vermediğini savunarak suçlamaları reddetti. Cebeci'nin mazereti kabul edildi, duruşma 4 Kasım'a ertelendi; iddianamede iki sanık için 10 yıldan az olmamak üzere hapis istendi.

İş insanı Steven Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sadettin Saran ve avukatları katıldı.

Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yaptığı dönemdeki yönetimden bazı kişiler ile şirketinin çalışanları ve ailesi de duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Kimlik tespitinde aylık gelirinin 6 milyon lira olduğunu beyan eden Saran, savunmasında, iddianamede adı geçen uyuşturucu maddeyi yetiştirmediğini, satmadığını ve kimseye vermediğini iddia etti.

Ela Rümeysa Cebeci ile aralarında bir dönem gönül ilişkisi olduğunu, WhatsApp yazışmalarında geçen diyalogların izledikleri bir film üzerine yazıldığını ve şaka amaçlı olduğunu savunan Saran, "Onun dışında ne kullandım ne satışını yaptım ne yetiştirmesini. Bahçemde, evimde hiçbir şey bulunamadı. Burada olmaktan üzüntü ve utanç duyuyorum. Belki de hayatımın en utanç verici günlerinden biri bugün. Şerefim, haysiyetim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki ne kullandım ne temin ettim." şeklinde savunma yaptı.

Soruşturma savcısının kendisine Çanakkale'deki evine yönelik "Evde bir şeyler bulduk." dediğini aktaran Saran, "İmkansız dedim. Evdeki kadını aradım, 'Arılar geldiğinde bir şey döküyoruz, et pişirmiştik.' dedi. Ben de onun açıklamasını yaptım. Zaten onun öyle olmadığı ortaya çıktı. Ben gerçekten bunu yetiştiriyor olsam, bunların yazışmasını yapmazdım." ifadelerini kullandı.

Saran, saçında uyuşturucu madde bulunmasına ilişkin, "Seçim döneminde çok sayıda kişiyle tokalaştık. Bunun bulaş olma ihtimalini düşünüyorum. Bırakın kullanmayı ben bu maddeyi hayatımda bir kere görmedim." beyanında bulundu.

Mahkeme başkanının sanık Cebeci ile uyuşturucu maddeye ilişkin aralarındaki konuşmaları sorması üzerine Saran, "Laf olsun diye, yeter ki gelsin diye dedim." ifadesini kullandı.

Duruşmada Saran'ın evinin inşaat ve peyzaj işleriyle ilgilenen Hasan D. tanık olarak dinlendi. Tanık beyanında, Saran'ın eviyle ilgilendiğini ve inşaat-peyzaj işleriyle uğraştığını söyledi.

Saran'ın Çanakkale'deki evinde jandarmanın arama yapması üzerine evi ekiplere açtığını, Saran'ın her zaman bu evde olmadığını, nadiren geldiğini ifade eden Hasan D, eve gittiğini, kolluğun aramada bir şey bulamadığını hatırladığını, arama yapılmasının ardından evden ayrıldığını belirtti.

Tanık Hasan D, evde uyuşturucu madde ekildiğini görmediğini beyan etti.

Sanık Cebeci'nin avukatı da müvekkilinin hasta olması nedeniyle mazeret sunduklarını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cebeci'nin mazeretinin kabul edildiğini belirterek, önümüzdeki celse savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Heyet, tensip zaptındaki ara kararında ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un tanık olarak beyanının alınmasının dosyanın esasına katkı sağlamayacağından dinlenmesinden vazgeçilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2025'te gizli tanık Kanarya'nın verdiği beyanlar doğrultusunda Ela Rümeysa Cebeci hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın devamında, sanık Cebeci'nin cep telefonunda yapılan adli bilişim ve dijital materyal incelemelerinde, rehberinde kayıtlı bulunan sanık Sadettin Saran ile uyuşturucu kullanımı, temini ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen yoğun mesajlaşma içeriklerinin tespit edilmesi üzerine Cebeci ve Saran yönünden dosyanın ayrıldığı aktarıldı.

İddianamede, Cebeci ve Saran'ın WhatsApp yazışmaları ile ses kayıtlarındaki uyuşturucu temini diyaloglarının dizi-film repliklerine ilişkin metaforik espriler ve geyik muhabbeti olduğu, uyuşturucu ticareti veya temini amacı taşımadığı yönündeki savunmalarına somut deliller karşısında itibar edilmediği vurgulandı.

Cebeci ve Saran'ın aralarındaki yazışmalarda birbirlerine uyuşturucu madde sağladıkları, bu maddeleri aynı ortamda içtikleri, tekrar uyuşturucu temini konusunda yazışmalar yaptıkları iddianamede belirtildi.

İddianamede, Cebeci ve Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu tespit edildiği kaydedilerek, Saran ve Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA
Saadettin Saranİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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