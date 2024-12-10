Sadi Yaver Ataman'ın 30. Ölüm Yıldönümü Anıldı

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın ölümünün 30'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Onun adını ve eserlerini gelecek nesillere taşımak bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 10 Aralık 1994'te vefat eden, ilçenin kültür çınarı, folklor uzmanı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın ölümünün 30'uncu yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Köse, mesajında Ataman'ın ilçenin kültürel kimliğinin oluşmasında ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında oynadığı hayati role dikkat çekerek, "Sadi Yaver Ataman, yalnızca Safranbolu'nun değil, tüm Türkiye'nin kültürel hazinesine eşsiz katkılarda bulunmuş bir isimdir. Onun mirasını yaşatmak ve değerlerini korumak bizim en önemli sorumluluğumuzdur" dedi.

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının arkasında yatan tarihi ve kültürel derinliğe işaret eden Köse, Sadi Yaver Ataman'ın, çalışmalarıyla bu zenginliğin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına öncülük ettiğini vurguladı.

Başkan Köse, Ataman'ın hatırasını yaşatmak için ilçede yapılacak projeler ve etkinliklerin süreceğini belirterek, "Onun adını ve eserlerini gelecek nesillere taşımak bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.