Sadık Ahmet Filmi Kırklareli'nde İzlendi - Son Dakika
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Sadık Ahmet Filmi Kırklareli'nde İzlendi

Sadık Ahmet Filmi Kırklareli\'nde İzlendi

Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının konu alındığı TRT ortak yapımı 'Sadık Ahmet' filmi, Kırklareli'nde açık hava sinemasında gösterildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un da katıldığı programda, Dr. Sadık Ahmet'in mücadelesi ve Türk olmanın önemi vurgulandı. Film izleyenler arasında duygusal anlar yaşandı ve Sadık Ahmet'in mücadelesi hala unutulmamıştı.

23.05.2024 00:13
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Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının konu alındığı TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, Kırklareli'nde açık hava sinemasında izlendi.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda dev ekranda "Sadık Ahmet" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, programda yaptığı konuşmada, Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmi herkesin izlemesini önerdi.

Sadık Ahmet'in örnek bir insan olduğunu ifade eden Ekici, her zaman Türk olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise "vatan" demenin ne anlama geldiğini Türk milletinin çok iyi bildiğini belirtti.

Toprağı vatan yapanların mirasının çok kıymetli olduğunun altını çizen Bulut "Çünkü vatanın, bayrağın ne olduğunu tarihten bugüne bize bırakılan mirasın ne kadar büyük bir miras olduğunu çok iyi anlamış hissetmiş bir toplumuz." dedi.

Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ise eşiyle her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Ahmet, eşinin büyük bir mücadele adamı olduğunu belirtti.

Eşinin milletvekili seçildiğinde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ettiğini dile getiren Ahmet, "Kendisi genel cerrahtı, doktordu, Batı Trakya'da Türk olmanın 'suç sayıldığını' bütün dünyaya anlattı. O her zaman 'ben Türk doğdum Türk öleceğim' dedi. Onunla mücadele ederken, onun mücadelesini verirken hiçbir zaman böyle bir filmin olacağı aklıma gelmiyordu. Çünkü ben onun yanı başında her zaman onun destekçisiydim. O da belki bilmiyordu bunun beyaz perdeye aktarılacağını." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı

Konuşmaların ardından dev ekranda film gösterimi gerçekleştirildi.

Filmi izleyen Işık Ahmet ile bazı vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarına hakim olmadı.

Filmi izleyenlerden Nazmiye Damdelen, AA muhabirine, Dr. Sadık Ahmet'in mücadele ettiği dönemde kendisinin 17 yaşlarında olduğunu belirtti.

O dönemde yaşanan olayları korkuyla takip ettiklerini anlatan Damdelen, "Bir Türk olmanın mücadelesi bu şekilde olmamalıydı. Konuşamıyorum bile çok duyguluyum. Bir mücadelenin sonunda böyle ölüm olmamalıydı. Bu bir cinayet, bir suikast gerçekten çok acı. Yüreğim yanıyor şu anda." diye konuştu.

Kaynak: AA

Derya Bulut, Birol Ekici, Sadık Ahmet, Batı Trakya, Kırklareli, Trt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadık Ahmet Filmi Kırklareli'nde İzlendi - Son Dakika

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