Sadık Ahmet İçin Anma Töreni - Son Dakika
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Sadık Ahmet İçin Anma Töreni

Sadık Ahmet İçin Anma Töreni
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Dervişoğlu, Sadık Ahmet'in mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

(GÜMÜLCİNE) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefat yıl dönümü dolayısıyla Gümülcine'de düzenlenen anma programında, "Sadık Ahmet'in bıraktığı mirasa sahip çıkmak, onun çizdiği yoldan sapmamak bizlerin hem vicdani hem siyasi sorumluluğudur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Dr. Sadık Ahmet için Gümülcine'deki kabri başında düzenlenen anma programına katıldı.

Dervişoğlu, anma programı öncesinde Sadık Ahmet'in ailesiyle görüştü. Gümülcine Türk Gençler Birliği'ni de ziyaret eden Dervişoğlu'nu, Birlik Başkanı Sedat Hasan ile Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Trampa karşıladı.

Anma programında konuşan Dervişoğlu, Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin hür iradesini temsil ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ölümsüzlük nedir diye bana sorsaydınız cevabı işte burada derdim. Hayat tercihlerden ibarettir. Her yıl olduğu gibi bugün burada bulunmakla siz de bir tercih yaptınız ve sizler için neyin önemli olduğunu ortaya koydunuz.

Bugün burada, Batı Trakya Türklerinin hür iradesini temsil etmiş, cesaretiyle bir millete umut olmuş Dr. Sadık Ahmet'i vefatının yıl dönümünde anmak için bir araya geldik. Onun adı, sadece bir hekim ya da bir siyasetçi olarak değil; kararlılığıyla, inancıyla, dik duruşuyla bir halkın sesi olarak hafızalarımıza kazındı."

"TÜRK KİMLİĞİNİ İNKÂR ETMEDİĞİ İÇİN YARGILANDI"

Sadık Ahmet'in, konuşmanın bile ağır bedellerinin olduğu bir dönemde susmadığını ifade eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Sadık Ahmet, konuşmanın bile bedelinin ağır olduğu bir dönemde susmadı. Türk kimliğini inkâr etmediği için yargılandı ama geri adım atmadı. Sevgiyle direndi, hukukun çizgisinden hiç ayrılmadı. O, her şeyden önce adaletin ve insan onurunun savunucusuydu.

Bizler, İYİ Parti olarak, onun verdiği mücadeleyi geçmişte kalmış bir hikâye olarak değil, hâlen de süren bir hak arayışı ve mücadelenin yol haritası olarak görüyoruz. Batı Trakya Türklerinin eğitim, inanç, temsil ve örgütlenme haklarının eksiksiz bir biçimde tanınması için verilen bu mücadele, insanlık onurunun mücadelesidir."

"TEMEL HAKLARIN TESİS EDİLMEMİŞ OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin temel haklarının tam olarak tesis edilmediğini belirten Dervişoğlu, "Avrupa Birliği üyesi bir ülkede, temel hakların hâlâ tam olarak tesis edilmemiş olması, sadece Batı Trakya Türklerini değil, insan haklarına ve demokrasiye inanan herkesi derinden düşündürmelidir. Ayrıca Avrupa Parlamentosunda Batı Trakya'dan Türk kökenli bir Yunanistan parlamenterini görmek, bu demokratik yürüyüşün en önemli hedeflerinden olmalıdır" dedi.

"HAK ARAMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Anma programının aynı zamanda bir kararlılık beyanı olduğunu dile getiren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada bir anmanın ötesinde bir kararlılığı da dile getiriyoruz. Sadık Ahmet'in bıraktığı mirasa sahip çıkmak, onun çizdiği yoldan sapmamak bizlerin hem vicdani hem siyasi sorumluluğudur. Yaşananlara tarih bilinciyle bakmak durumundayız. Tarihini bilmeyen toplumların da geleceklerinin olamayacağını hatırda tutmalıyız.

Unutmayalım, hak aramak suç değildir. Uluslararası antlaşmalarla tanınmış kimliğini yaşamak bir tehdit değil, bir toplumun kendini güvende hissetmesinin teminatıdır."

Dervişoğlu, Batı Trakya'da hak ve özgürlük mücadelesi verenleri saygı ve rahmetle andığını belirterek, konuşmasını, "Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Onun aklımızdan çıkmaması gerektiğini hatırlatıyor, merhum büyüğümüze Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sadık Ahmet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadık Ahmet İçin Anma Töreni - Son Dakika

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