Şadoğlu Apartmanı Davası Ertelendi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakların beklenmesine ve diğer eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.
Dava süreci
Merkez Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde bulunan Şadoğlu Apartmanı'nda 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu A.O, N.O, B.A, D.D, N.G, N.H, kamu görevlileri M.B, M.H.B, H.A.H, İ.A, A.A, A.Y, M.Z.B, N.T.S, V.H.Ş, D.Ö, A.Ö. ve E.Ö. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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