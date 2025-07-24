Sadoğlu'ndan Basın Bayramı Mesajı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sadoğlu mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Sadoğlu, "Vatandaşlarımızın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşması adına özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.