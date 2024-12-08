Sadr'dan Suriye İçin Ulusal Diyalog Çağrısı

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Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, Suriye'de tüm bileşenleri kapsayan demokratik bir hükümet oluşturmak için kapsamlı bir ulusal diyalog beklediklerini belirtti.

İran'a mesafeli Iraklı Şii dini ve siyasi lider Sadr, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin ve Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Suriye'de tüm bileşenlerin yer aldığı halkın eliyle 50 yıldan fazla süren yönetimin çöktüğünü bildiren Sadr, "Komşu Suriye'nin, Amerikan, İsrail veya diğer müdahalelerden uzakta, emniyet içinde yaşayabilmesi için aşırılıkçılar, askeri yönetim ve dışlanma olmadan halkın tüm bileşenlerini kapsayan demokratik bir hükümet oluşturmak için kapsamlı bir ulusal diyalog bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki halk arasında dengeli ilişkiler kurulmasını umut ettiklerini de kaydeden Sadr, iki ülke halkının kaderinin bir olduğunu ve mezhepçilik, siyasi farklılık ve milliyetçilik bahanesiyle düşmanın bu iki halkı bölmesine izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.