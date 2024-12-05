Sadr'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sadr'dan Suriye Uyarısı

Sadr\'dan Suriye Uyarısı

Mukteda es-Sadr, Irak hükümetine Suriye'nin iç işlerine karışmama çağrısında bulundu.

05.12.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta İran'a mesafeli Şii siyasi ve dini liderlerden Mukteda es-Sadr, Irak hükümetinin ve milislerin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi.

Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr, X sosyal medya hesabından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

"Irak hükümeti, halkı, milisler ve güvenlik güçleriyle hiçbir şekilde Suriye'nin işlerine karışmamalı." diye yazan Sadr, "Biz (hareket olarak) Suriye'nin iç işlerine karışmama ve Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'a mesafeli Şii lider, Suriye halkının kararlarına karşı durulmaması gerektiğini de dile getirerek, Suriye halkının kaderini tayin etme hakkının bir tek halkın kendisinde olduğunu belirtti.

Sadr, açıklamasında, "Suriye halkının terör, aşırıclık ve mezhebi zulümlerden, dış müdahalelerden uzak kalması için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadr'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
09:24 Şevval Şahin’in transparan kıyafeti geceye damga vurdu Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 22:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sadr'dan Suriye Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.