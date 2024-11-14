Sadullah Alagöz\'ün Beraati: \'Delil Yetersizliği\' Gerekçesiyle Serbest Kaldı

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Haber: Esra Tokat

(ANKARA) - "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan yargılanan iş insanı Sadullah Alagöz, "delil yetersizliğinden" beraat etti. Mağdur M.E.'nin avukatı Çisel Demirkan, "Pantolon ve bluzunda DNA tespitine rağmen beraat kararı verildi. Dosyayı İstinaf'a taşıyacağız" dedi.

AK Parti'den 2015 ve 2018 yıllarında milletvekili ve ilçe belediye başkanı aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen iş insanı Sadullah Alagöz'ün Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu"ndan yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Dosyada herhangi bir gizlilik kararı olmamasına rağmen duruşma basına kapalı yapıldı. Sanık Alagöz ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada Alagöz'ün tanık olarak dinlenen çalışanı A.A., tüm gün iş yerinde olduğunu ve sık aralıklarla odaya girip çıktığını ifade ederek herhangi bir istismara şahit olmadığını belirtti. Tanık ifadesi sonrasında Cumhuriyet savcısı, "delil yetersizliği ve çelişkili ifadeler" gerekçesiyle sanık Alagöz'ün beraatini istedi. Mahkeme Başkanı da beraat kararı verdi.

M.E.'nin avukatı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Çisel Demirkan, kararı yorumlarken "Mağdurun pantolon ve buluzunda Alagöz'ün DNA'sı tespit edildiğini belirten adli tıp raporuna rağmen delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi. Dosyayı İstinaf'a taşıyacağız" dedi.

Soruşturma döneminde tartışmalara neden olmuştu

Alagöz'ün, soruşturma sürerken dönemin Aile Bakanı Derya Yanık'ı 2 Şubat 2023'te ziyaretleri sırasında çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması çok tartışılmıştı. Davaya müdahil olan bakanlıkta sanık ile fotoğraf çekilmesi nedeniyle dile getirilen tepkiler üzerine bakanlık açıklama yapmış "Haberde adı geçen şahıs, Bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.