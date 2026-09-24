Safevi, ABD ve İsrail ile savaşta cephenin Hint Okyanusu'na yayılabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Safevi, ABD ve İsrail ile savaşta cephenin Hint Okyanusu'na yayılabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran lideri Hamaney'in askeri danışmanı Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması durumunda cephenin Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hint Okyanusu'na kadar genişleyebileceğini söyledi. Safevi, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın tam kontrol sağlayacağını da belirtti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini söyledi.

İran basınına konuşan Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlama ihtimalini ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.

ABD ve İsrail'in yeniden savaş başlatıp başlatmayacaklarına dair planlarını bilmediklerini ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin "en kötü senaryolara" göre hazırlandığını söyleyen Safevi, "Amerikalılar ve Siyonistler (İsrail) ulusal merkezlerimize ve çıkarlarımıza herhangi bir şekilde tekrar saldırırsa bu kez savaş cephesi daha geniş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Safevi, savaşın Fars (Basra) Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığına dikkati çekerek, "Muhtemel bir savaşta bu cephenin daha da genişleyerek Hint Okyanusu'na veya diğer yerlere yayılması mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kendi kontrolünde yöneteceğini" ve Boğaz'ın "bir daha asla eskisi gibi olmayacağını" da ifade eden Safevi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşmaya vardıklarını ancak uzlaşılan mekanizmanın ABD engelleri nedeniyle hayata geçirilemediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıPolitikaİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
14:13
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:46
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:24:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Safevi, ABD ve İsrail ile savaşta cephenin Hint Okyanusu'na yayılabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei