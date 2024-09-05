Safiye Soyman, oğlunun anısına mevlid okuttu - Son Dakika
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Safiye Soyman, oğlunun anısına mevlid okuttu

Safiye Soyman, 40 gün önce hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ün anısına Burdur'un Yeşilbaşköy köyünde mevlid okuttu ve yemek dağıttı. Oğlunun hatırasını yaşatan Soyman, köy halkına ve katılanlara teşekkür ederek, oğlu için dua edilmesini sağladı.

05.09.2024 11:36
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40 gün önce oğlunu kaybeden Safiye Soyman Yeşilbaş köyde oğlunun anısına mevlid okuttu

BURDUR - Burdur'un Ağlasun ilçesinde 40 gün önce hayatını kaybeden Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün anısına yaşadığı köyde mevlid okutulup yemek dağıtıldı.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, yıllardır Multiple Sekleroz hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 27 Temmuz'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden Soyman, evladı için Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde mevlid okuttu ve yemek dağıttı. Kızı Ümran Akaröz ile birlikte köydeki komşularına yemek dağıtan Soyman, oğlunun hatırasını yad etti.

Oğlunun çok sevdiği Ağlasun ilçesi Yeşilbaş köyünü hiç unutmayacaklarını söyleyen Safiye Soyman; "Vallahi o kadar güzel bir topluluk oldu ki oğlumu yalnız bırakmadılar. Oğlumun vefat ettiği köy Yeşilbaşköy. Kırkını burada yapalım dedik. Allah razı olsun köy halkı bizi yalnız bırakmadı. Binlerce insan geldi Allah razı olsun duasını yaptırdık. Evde de biraz sonra mevlid yapacağız, Kur'an-ı Kerim okunacak. Köyde oğlumun anısına yemek verdik. Gelenlerin ayaklarına sağlık. Burası hep yaşayacak. Oğlum çok seviyordu Yeşilbaşköy'ünü. Altı ay burada yaşıyordu altı ay da Bodrum'da yaşıyordu. Onun için hiç unutmayacağız. Gelen bütün köydeki dostlarımız şeref verdiler, Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumun mekanı cennet olsun. Zaten biliyorsunuz çok genç vefat etti. Bütün arayan soran herkese, gelen giden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oğlumun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş benim oğlum. Allah razı olsun herkesten, çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Safiye Soyman, oğlunun anısına mevlid okuttu - Son Dakika

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