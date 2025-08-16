Safran Ekimi Safranbolu'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Safran Ekimi Safranbolu'da Başladı

Safran Ekimi Safranbolu\'da Başladı
16.08.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'da AB coğrafi işaretiyle safran ekimi başladı, kilogramı 450 bin liradan satılmakta.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi başladı.

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Gayza köyündeki Safranova sahasında gazetecilere, 50 dekarlık sahadaki 15 dekarlık alana safran ekimi yapıldığını söyledi.

Projenin bitkisel üretimin yanında stratejik önemine dikkati çeken Baskın, "Dolayısıyla bu projemizin ve buna benzer diğer projelerimizin, başta Safranbolu olmak üzere genel olarak ilimizde, başta safran bitkisi olmak üzere diğer bitkilerin üretimine de teşvik ve vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

"1 kilogram safran yaklaşık 450 bin liradan satılıyor"

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül de safranın ilçenin geleneği haline geldiğini belirterek, orijinal Safranbolu safranını korumak adına 2021 yılında bu projeye başladıklarını belirtti.

Akgül, 2024'te yaklaşık 104 dekar olan safran üretim alanının arttığını anlatarak, "Geçen yıl yaklaşık 45-50 kilogram Safranbolu safranı hasadımız oldu. Safranbolu safranı ilçemiz için büyük önem teşkil ediyor. Bu proje kapsamında bir marka değeri kazandırmaya çalıştık. Safranbolu safranını bir pakete, ambalaja koyduk. Şu an görüyorum ki diğer satıcılarda da küçük basit kavanozlarda satılan Safranbolu safranı, şimdi kontrollü ve tüketicinin ilk kez açacağı ambalajlarda sunumu ve satışı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akgül, 1 kilogram safranın yaklaşık 450 bin liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yerel Haberler, Safranbolu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safran Ekimi Safranbolu'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Antalya’da nişan töreninde kavga 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Antalya'da nişan töreninde kavga! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Uçak indi Taylan Bulut, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’da Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
İzmir’den sonra, İzmit de çöplüğe döndü İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü
Astrolog Nuray Sayarı’nın en mutlu günü Gelinliği düğüne damga vurdu Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 16:39:08. #7.11#
SON DAKİKA: Safran Ekimi Safranbolu'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.