Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türkiye'nin önde gelen turizm acentelerini ağırladı

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Gastronomi İhtisas Başkanı Erdal Çeri ile Türkiye'nin önde gelen turizm acentelerinin sahiplerini kentte ağırladı.

(SAFRANBOLU) Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı ve TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Şebnem Urgancıoğlu ile Türkiye'nin önde gelen turizm acentelerinin sahiplerini ağırladı.

Konuklar, İncekaya Su Kemeri, Yörük Köyü, Yazıköy, Pınarbaşı Horma ve Valla Kanyonu, lokum imalathaneleri, Yenice Şeker Kanyonu, Safran Tarlası, Tarihi Çarşı, Yörük Köyü gibi turizm rotalarını gezdi. Katılımcılar, Başkan Köse ve Şebnem Urgancıoğlu'dan bölge turizminin bir bütün haline getirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları ve turizm alanlarıyla ilgili girişimleri hakkında da bilgi aldı.

Köse, Safranbolu'yu "Cittaslow" gibi Avrupa'nın en büyük turizm hareketlerinden birine dahil ettiklerini, bu sayede hedeflenen nitelikli turist, konaklama gün sayısının artımı ve bütünleşik bölge turizmi konusunda hızla ilerlediklerini belirterek, Urgancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.