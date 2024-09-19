Safranbolu Belediye Başkanı Köse: "Unutmayalım Ki, Özgürlüğümüz ve Bağımsızlığımız, Gazilerimizin Kahramanlıkları Sayesinde Var Olmuştur" - Son Dakika
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Safranbolu Belediye Başkanı Köse: "Unutmayalım Ki, Özgürlüğümüz ve Bağımsızlığımız, Gazilerimizin Kahramanlıkları Sayesinde Var Olmuştur"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Köse mesajında, "Unutmayalım ki, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız, gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde var olmuştur" dedi.

19.09.2024 13:23
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Köse mesajında, "Unutmayalım ki, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız, gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde var olmuştur" dedi.

Başkan Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziler Günü, vatanımız için canlarını ortaya koyan, savaş meydanlarında kahramanlık gösteren ve gazilik unvanını almış olan bu değerli insanları anmak için bir araya geldiğimiz özel bir gündür. Bizler, onların cesaretini ve fedakarlığını asla unutmayacağız. Sizler, bu mücadelede en az onlar kadar özveri gösterdiniz. Ailelerinizin yaşadığı zorlukları biliyoruz ve her zaman yanınızda olacağız. Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gaziler Günü'nüzü kutluyorum. Unutmayalım ki, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız, gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde var olmuştur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Belediye Başkanı Köse: 'Unutmayalım Ki, Özgürlüğümüz ve Bağımsızlığımız, Gazilerimizin Kahramanlıkları Sayesinde Var Olmuştur' - Son Dakika

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