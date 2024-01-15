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Safranbolu Belediyesi Kendi Ürettiği Otobüs Duraklarıyla Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi Kendi Ürettiği Otobüs Duraklarıyla Tasarruf Sağlıyor

Safranbolu Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışıyla kendi atölyelerinde ürettiği otobüs duraklarını şehir içi toplu ulaşımda en uygun noktalarda montajını yaparak ekonomik olarak tasarruf sağlıyor. Belediye, kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak israfın önüne geçiyor ve üreten belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sunuyor.

Safranbolu Belediyesi Kendi Ürettiği Otobüs Duraklarıyla Tasarruf Sağlıyor
15.01.2024 - 22:55,
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Kendi duraklarını kendileri üretiyor

Safranbolu'da belediye kendi ürettiği otobüs duraklarıyla ekonomik olarak tasarruf sağlıyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye, üreten belediyecilik anlayışı ile kendi atölyelerinde ürettiği otobüs duraklarını şehir içi toplu ulaşımda en uygun noktalarda montajını yaparken bu yöntemle ekonomik olarak tasarruf sağlıyor.

Üreten ve sosyal belediyecilik anlayışla çalışmalarını sürdüren Safranbolu Belediyesi, alt ve üstyapı yatırımlarıyla beraber sosyal ve kültürel faaliyetlerde adından da söz ettiriyor.

Yılın belli dönemlerinde kent genelindeki yeşil alanlarla park, bahçe, kavşak, orta refüjlerin çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan süs bitkisi, mevsimlik çiçek ve fidanları kendi seralarında yetiştiren Safranbolu Belediyesi, kendi atölyelerinde otobüs duraklarını da üretiyor.

Üretilen durakların şehir içi toplu ulaşımda en uygun noktalarda montajı yapılmaya başlandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şantiyede yer alan atölyelerde otobüs durakları ürettiğini belirtti.

Bu ürünleri satın almak yerine yapılan üretimle maliyeti azaltarak ve elde kalan gelirle halka alternatif konularda hizmet sunulduğunu aktaran Köse, "Bu sayede kamu kaynaklarını göreve geldiğimiz an söz verdiğimiz gibi verimli bir şekilde kullanıyor, israfın önüne geçiyor, üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Safranbolu, Karabük, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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