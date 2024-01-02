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Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Otomobilde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Otomobilde Ölü Bulundu

Karabük'ün Safranbolu Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel, otomobilin içinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Özgürel'in cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Otomobilde Ölü Bulundu
02.01.2024 - 19:37,
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KARABÜK'ün Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel (78), otomobilin içinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Karabük- Ankara karayolu üzerinde bulunan muayene istasyonu önünde meydana geldi. Muayene istasyonu önünde 78 SH 525 plakalı otomobilde bir kişiyi direksiyonun başında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu öğrenilen İsmail Özgürel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgürel'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği saptandı. Özgürel'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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