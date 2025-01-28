Safranbolu Belediyesi'nden Manifaturacılar Çarşısı'nda Restorasyon Çalışması

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, Manifaturacılar Çarşısı'nda tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve çarşı esnafına destek olmak amacıyla restorasyon çalışması başlattı.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Manifaturacılar Çarşısı'nda yürütülen restorasyon çalışması kapsamında çarşı içerisindeki yola sonradan eklenen parke taşlar kaldırılarak, tarihi zemin üzerindeki modern unsurlar temizleniyor. Altyapı iyileştirme çalışmaları çerçevesinde yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştiriliyor. Çarşı zemininin alt katmanlarında yer alan Arnavut kaldırım taşları ise proje kapsamında açığa çıkarılarak, tarihi dokunun vurgulanması hedefleniyor.

Esnaf mağdur edilmedi

Çalışmalar süresince çarşı esnafına daha önce Safranbolu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Han Arkası Sokak'ta ücretsiz panayır stantlarında satış yapma imkanı sunuldu.

Belediye Başkanı Elif Köse, projeye ilişkin, "Tarihi mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda kararlıyız. Manifaturacılar Çarşısı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla, Safranbolu'nun tarihi dokusu daha da güçlü bir şekilde gün yüzüne çıkarken, esnaflarımızın aşırı yağışlarda yaşadığı dükkanlarının içini su basma problemini de önlemiş olacağız" diye konuştu.