Safranbolu\'da 2 Bin 138 Uzman Erbaş Mezun Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 2 bin 138 uzman erbaş mezun oldu.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, törende yaptığı konuşmada, bugün 2 bin 42 jandarma uzman erbaş ile 96 sahil güvenlik uzman erbaşın, komando temel kursunu başarıyla tamamladığını belirterek, silah arkadaşlarını tebrik etti.

Konuşmanın ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibi gösteri sundu.

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı'nın dua etmesinin ardından geçiş töreniyle tamamlanan program sonunda askerler aileleriyle buluştu.

Törene, Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Ünver, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve asker aileleri katıldı.