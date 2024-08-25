Safranbolu\'da 8. Doğa ve Motosiklet Festivali Başladı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8. Doğa ve Motosiklet Festivali başladı.

Müzekent Motosiklet Kulübünce Karabük- Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde düzenlenen festivalde, 81 ilden gelen motosikletçiler kamp kurdu.

Ardından sporcular, 2 etaptan oluşan kros yarışmasında mücadele etti. Festivalde, off-road araçları da gösteri yaptı.

Halk oyunları, spor müsabakaları ve konserlerle devam eden festival, yarın sona erecek.