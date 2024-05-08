Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde ayı gülü doğaya renk kattı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği doğaya renk kattı.
Düğün çiçeğigiller familyasına ait ayı gülü, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.
Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğal yayılış gösteren koruma altındaki ayı gülü, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede güzel görüntü oluşturuyor.
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