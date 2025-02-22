Safranbolu'da Beyaz Gelinlik

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Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklarda eşsiz kar manzaraları

Beyaz gelinliği giyen UNESCO kentindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karla birlikte beyaz gelinliği giyen tarihi konaklar ve yapılar seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

"Kendini koruyan kent", "Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" gibi ünvanlarla anılan Safranbolu, kar manzaraları ile kendine hayran bırakıyor. UNESCO kenti Safranbolu'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Açık hava müzesini andıran tarihi ilçedeki yapıların eşsiz manzaraları dron ile görüntülendi.