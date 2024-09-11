Safranbolu'da Çevre Dostu Yeşil Binalar İçin İş Birliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da Çevre Dostu Yeşil Binalar İçin İş Birliği Toplantısı Yapıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) yetkilileriyle bir araya gelerek, çevre dostu yapıların teşvik edilmesi ve yeşil binaların kentte yaygınlaştırılması konusunu görüştü.

11.09.2024 16:42
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(KARABÜK) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Genel Sekreteri Engin Işıltan ve Proje Müdürü Furkan Gültekin ile toplantı yaptı. Toplantıda, çevre dostu yapıların teşvik edilmesi ve yeşil binaların kentte daha yaygın hale getirilmesi masaya yatırıldı.

Safranbolu Belediyesi'nde ÇEDBİK yetkilileri ile düzenlenen toplantıda, kentte çevre dostu yeşil yapılara ilişkin mevcut projeler ve planlar üzerinde duruldu. Dernek yetkilileri, Safranbolu'nun tarihi yapısına uygun yeşil bina tasarımları ve çevresel etki değerlendirme süreçleri hakkında Başkan Köse'ye bilgi verdi.

Başkan Köse, Safranbolu'nun tarihi dokusunu koruyarak modern ve çevre dostu projelerin uygulanabilirliğine dikkati çekerek, "Safranbolu'nun benzersiz tarihi ve kültürel mirasını korurken, aynı zamanda çevreye duyarlı projelerle geleceğe de yatırım yapmak istiyoruz. Bu bağlamda ÇEDBİK ile iş birliği yapmak, bu hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir adım olacaktır" dedi.

ÇEDBİK Genel Sekreteri Engin Işıltan da derneklerinin misyonunun çevre dostu binaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir inşaat uygulamalarının teşvik edilmesi olduğunu belirtti. Işıltan, "Safranbolu'nun tarihi ve kültürel değerlerine saygı gösterirken, çevre dostu ve yeşil bina standartlarının nasıl entegre edilebileceğini görüşmek üzere buradayız. Bu işbirliği ile hem çevresel sürdürülebilirliği hem de yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Proje Müdürü Furkan Gültekin ise toplantının teknik detayları üzerinde durarak, yeşil binaların tasarımında dikkat edilmesi gereken çevresel kriterler hakkında bilgi verdi. Gültekin, "Enerji verimliliği, su tasarrufu ve atık yönetimi gibi konular, yeşil bina projelerinin temel unsurlarıdır. Safranbolu'da özel çözümler geliştirerek, bu kriterleri uygulamak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da Çevre Dostu Yeşil Binalar İçin İş Birliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da Çevre Dostu Yeşil Binalar İçin İş Birliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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