Safranbolu'da 'Cittaslow Sunday' Etkinliği Düzenlenecek

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(KARABÜK) - Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Safranbolu'da 6 Ekim Pazar günü "Yavaşla ve Keşfet" sloganı ile "Cittaslow Sunday" etkinliği düzenlenecek.

Tarihi han, hamam ve konaklarıyla ünlü UNESCO Miras Kenti Safranbolu'da düzenlenecek "Cittaslow Sunday" etkinliği, 6 Ekim Pazar günü saat 9.30'da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan doğa yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüş, Kültürel Miras Derneği tarafından düzenlenecek ve fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in rehberliğinde yapılacak. Katılımcılar, Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederken, Cemil Belder'in anlatımları eşliğinde bölgenin zengin kültürel mirası hakkında bilgi sahibi olma fırsatını bulacak.

Aynı gün içinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise bisikletseverlere yönelik olacak. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden 6 Ekim Pazar günü saat 11.00'de başlayacak bisiklet turu, Karabük Bisiklet Derneği'nin (KARBİSDER) öncülüğünde gerçekleştirilecek. Bisikletseverler, tarihi çarşı bölgesindeki Cinci Han arkasında sona erecek turda, Safranbolu'nun doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu keşfetme imkanı bulacak.

Başkan Elif Köse, etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, "Cittaslow Sunday etkinliklerimizle, şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerini hep birlikte keşfetmek istiyoruz. Bu tür etkinliklerin, toplum olarak bir araya gelmemize ve şehrimizin değerlerini tanımamıza katkı sağladığını düşünüyorum. Herkesi bu keyifli günümüzde yanımızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.