Safranbolu\'da Hafta Sonu Turist Akını

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu hareketliliği
KARABÜK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşandı.
Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler arnavut kaldırımlarda dolaşarak müze ve konakları gezdi.
Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden ziyaretçiler
kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tatma fırsatını da yakaladı.
Lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapan ziyaretçiler esnafın da yüzünü güldürdü.
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