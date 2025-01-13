Safranbolu'da İçme Suyu Hattı Projesi Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da İçme Suyu Hattı Projesi Sona Yaklaşıyor

Safranbolu\'da İçme Suyu Hattı Projesi Sona Yaklaşıyor

Safranbolu Belediyesi, Çay ve 15 Temmuz Mahallesi'nde 3 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı projesinde sona yaklaştı. Proje, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sunmayı hedefliyor.

13.01.2025 15:10  Güncelleme: 15:17
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, Çay Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi'nde yürüttüğü 3 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı projesinde sona yaklaştı. Proje ile vatandaşlara kesintisiz su hizmeti sunulması hedefleniyor.

Safranbolu Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklık tehlikesine karşı Çay Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlamak için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yazıköy'e bağlı olan ancak daha sonra Safranbolu Belediyesi'ne dahil edilen Çay Mahallesi ile mevcut sınırlar içinde yer alan 15 Temmuz Mahallesi'ni kapsayan 3 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattının yapımında sona yaklaşıldı.

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen işlemlerde, hattın imalatı büyük ölçüde tamamlandı. İki mahalleye ulaştırılacak içme suyu projesi ile mahalle sakinlerine kesintisiz su hizmeti sunulması hedefleniyor.

Bölgedeki su sıkıntısını kalıcı olarak çözmesi amaçlanan projede suyun temini noktasında daha önce Yazıköy Muhtarlığı'na olan bağlılığın giderilerek vatandaşlarımıza kesintisiz su temini sağlandığı açıkladı.

Belediye'den yapılan açıklamada, çalışmalarda son aşamaya gelindiği ve kısa süre içinde hattın hizmete alınacağı duyuruldu. 15 Temmuz ve Çay Mahalleleri'nin, Yazıköy Muhtarlığı'ndan temin etmiş oldukları ve zaman içerisinde Yazıköy deposundaki suyun yetmemesine yol açan mağduriyet de proje tamamlandığında giderilmiş olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da İçme Suyu Hattı Projesi Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

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