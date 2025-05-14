Safranbolu\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ilçede operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı, alan tarama cihazı, 7 alan tarama çubuğu, 4 el dedektörü, 2 bilgisayar, su arama cihazı, akü ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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