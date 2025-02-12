Safranbolu'da Kartpostallık Kar Manzarası - Son Dakika
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Safranbolu'da Kartpostallık Kar Manzarası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası tarihi yapılar beyaza büründü.

12.02.2025 21:50
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Osmanlı kentinde kartpostallık kar manzarası böyle görüntülendi

KARABÜK - UNESCO Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı sonrası çatıları beyaza bürünen tarihi konaklar ve yapılar dron ile görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Miras Listesi ve Cittaslow kategorisinde yer alan Safranbolu ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçedeki tarihi konaklar ve yapılar kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İlçenin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun sisle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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