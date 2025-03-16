Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.Y. idaresindeki 06 HE 7461 plakalı otomobil, Emek Kavşağı'nda B.T. idaresindeki 07 CEE 44 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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