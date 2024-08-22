Safranbolu\'da Örtü Yöntemiyle Safran Üretimi Artırılıyor

Güncel

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili alan bitkinin verimini artırması bekleniyor.

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Geçen yıl 8 köyde 28 üretici tarafından 81 dekar alanda üretilen ve 35 kilogramlık hasadı yapılan safranda, bu yıl Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz tarafından 10 dekar alanda örtü sistemi denendi.

Safran soğanlarının üzerini örtüyle kapatan Yılmaz, soğanları aşırı güneşten koruma, çimlenmeyi hızlandırma ve erken çiçeklenme hedefliyor.

"Bu yıl farklı bir yöntem uyguladık"

Yılmaz, gazetecilere, bu yıl safran üretiminde farklı bir yöntem uyguladıklarını söyledi.

Soğanların üzerini örtüyle örttüklerini belirten Yılmaz, "Amacımız aşırı güneşten korumak, soğanın çimlenmesini hızlandırmak. Eylül ayında çok yağmur alamazsak toprak tamamen kuruyor ve çiçeklenme gecikiyor. Onun için örtü yöntemini denedik." dedi.

Yılmaz, örtü yöntemiyle daha erken üretim elde edeceklerini ifade ederek, "Bu sene bu ilk deneme oldu. Sonuçlarını göreceğiz. Sıcaktan etkilendiği için soğanların tamamı verimli olamayabiliyor. Geçen yıl toprak altında yüksekte kalan soğanların çiçek açmadığını gördük. Toprak altında daha derinde olanlar fazla çiçek açtılar. Toprak üzerinde kenarda kalan soğanları korumak istiyoruz." diye konuştu.