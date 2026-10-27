Safranbolu'da otomobil, 57 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsünü öldürdü - Son Dakika
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Safranbolu'da otomobil, 57 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsünü öldürdü

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Safranbolu\'da otomobil, 57 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsünü öldürdü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçen hafta cumartesi günü yaya geçidinde otomobilin çarptığı 57 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Çetinceviz (57) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen hafta cumartesi günü Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisikletli Güler Çetinceviz'e, ardından refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güler Çetinceviz, kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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