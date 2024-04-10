Safranbolu\'da Polislere Sürpriz Pasta ve Meşale

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.