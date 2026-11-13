Safranbolu'da tatil öncesi rezervasyonlar sürüyor, işletmeler tam doluluğu hedefliyor - Son Dakika
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Safranbolu'da tatil öncesi rezervasyonlar sürüyor, işletmeler tam doluluğu hedefliyor

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Safranbolu\'da tatil öncesi rezervasyonlar sürüyor, işletmeler tam doluluğu hedefliyor
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Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, 16 Kasım'da başlayacak ara tatil öncesi rezervasyonların başladığını ve dolulukların iyi olduğunu söyledi. 3 bin 500 yatak kapasiteli otel, han ve konaklarda işletmeler yüzde 100 doluluk hedefliyor.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu'da, 16 Kasım'da başlayacak ara tatil öncesi turizm hareketliliği başladı. İlçedeki 3 bin 500 yatak kapasiteli otel, han ve konaklarda rezervasyonlar sürerken, işletmeler yüzde 100 doluluk hedefliyor.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu'da, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinde turizm yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Osmanlı döneminden kalma mimarisiyle açık hava müzesini andıran ilçede, toplam 3 bin 500 yatak kapasiteli otel, han ve konaklarda rezervasyonlar sürerken, işletmeler yüzde 100 doluluk hedefliyor.

REZERVASYONLAR GELMEYE BAŞLADI

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, ara tatil öncesinde rezervasyonların gelmeye başladığını ve doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu söyledi. Sonbaharın Safranbolu'yu ziyaret etmek için en güzel dönemlerden biri olduğunu belirten Çidem, "Sonbaharda safran hasadımız da var. Safran bitkisinin tarlada çiçek olarak görülebileceği son haftaya giriyoruz. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre önümüzdeki hafta yazdan kalma sıcak günler bekleniyor. Hava sıcaklığının 17-18 derece olması öngörülüyor. Pastırma yazı dediğimiz günleri göreceğiz. Safranbolu, Ankara ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle kısa süreli tatillerde tercih ediliyor. Rezervasyonlar gelmeye başladı. İşletmelerden aldığımız bilgilere göre doluluk oranlarımız şu an gayet iyi. Önümüzdeki hafta dolu dolu bir dönem geçirmeyi umut ediyoruz" dedi.

Uzak Doğu'dan gelen turistlerin yıl boyunca Safranbolu'yu tercih ettiğini ifade eden Çidem, Körfez'de yaşanan kriz ve savaş nedeniyle önceki dönemde iptaller olduğunu ancak rezervasyonların yeniden normale dönmeye başladığını kaydetti. Çidem, "Yeni rezervasyonlar alıyoruz. Bu da biz işletmecileri mutlu ediyor. İnşallah o sorunu da artık atlatıyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 100 DOLULUK HEDEFİ

Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ve safran hasadının son dönemine girilmesinin ziyaretçi yoğunluğunu artırmasını beklediklerini belirten Çidem, ara tatil döneminde ilçede yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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