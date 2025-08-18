Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük- Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde seyreden araçlar sürekli şerit değiştirerek diğer sürücülere zor anlar yaşattı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, şerit değiştirerek ilerleyen sürücülerin, kornayla yapılan uyarılara rağmen tehlikeli ilerleyişlerine devam ettikleri görüldü.
Safranbolu'da Tehlikeli Sürücüler!
