Safranbolu'da Yaban Hayvanları İçin Yemleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaban hayvanları için doğada yemleme çalışması yapıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Paylaşımda, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına 300 kilogram saman, 100 kilogram sakatat ve 170 kilogram sebze bırakıldığı, bu sayede hem otçul hem de etçil beslenen türlerin ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

Kar örtüsünün altında kalan otlaklar ve kapanan doğal beslenme alanlarının, özellikle genç ve zayıf bireyler için hayati risk oluşturduğuna değinilen paylaşımda, "Bu nedenle yapılan yemleme çalışmaları, yalnızca destek değil, doğadaki yaşamın sürekliliği için kritik müdahale niteliği taşıyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğümüz, doğadaki canlıların yaşam hakkını korumayı görev bilerek çalışmalarını sürdürüyor. Yaban hayatı yemleme faaliyetlerimiz kış boyunca planlı şekilde devam edecektir. Doğa bize emanet değil, biz doğaya emanetiz." ifadelerine yer verildi.