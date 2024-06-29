Safranbolu'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Esentepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ramazan Çolak'tan (76) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri, hareketsiz halde buldukları Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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