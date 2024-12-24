Safranbolu'da Yılbaşı Panayırı 25-31 Aralık'ta - Son Dakika
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Safranbolu'da Yılbaşı Panayırı 25-31 Aralık'ta

Safranbolu\'da Yılbaşı Panayırı 25-31 Aralık\'ta

Safranbolu Belediyesi, tarihi dokuyla modern kutlama atmosferini bir araya getiren Yılbaşı Panayırı'nı düzenleyecek. Etkinliklerde hediyelik eşyalar, yöresel tatlar ve yapay zeka destekli yılbaşı şarkısı yer alacak.

24.12.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
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(KIRKLARELİ)- Safranbolu Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenecek Yılbaşı Panayırı'na ev sahipliği yapacak. 25-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Tarihi Çarşı Han Arkası'nda düzenlenecek panayır, ilçenin tarihi dokusuyla modern kutlama atmosferini bir araya getirecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin koordinasyonunda, yıl boyunca turizmi canlı tutma ve esnafa destek olma hedefiyle Yılbaşı Panayırı düzenlenecek. Belediye'nin ahşap ve mobilya atölyesinde üretilen stantlarda, yılbaşına özel hediyelik eşyalar, yöresel tatlar, aperatif yiyecekler ve sıcak-soğuk içecekler sunulacak.

Safranbolu'da yapay zeka destekli yılbaşı şarkısı

Yılbaşı Panayırı'nda, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan özel bir yılbaşı şarkısı da tanıtıldı. Geleneksel ezgilerle modern dokunuşları birleştiren şarkı, teknolojinin tarih ve kültürle buluşmasını sağladı.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklere, gönüllü müzisyenlerin performansları da eşlik edecek. Gün boyunca farklı sanat ve eğlence etkinlikleriyle dolu dolu bir program, misafirleri karşılayacak.

Panayır, 25-31 Aralık günleri arasında 14.00-22.00 saatlerinde açık olacak. Yılın son günü ise etkinlik gece yarısına kadar sürecek ve 2025'e keyifli bir başlangıç yapma imkanı sunacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, yılbaşı panayırının şehrin turizmi ve sosyal hayatına katkı sağlama hedefini vurgulayarak, "Tarihi Çarşı'nın atmosferinde yılbaşı coşkusunu yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da Yılbaşı Panayırı 25-31 Aralık'ta - Son Dakika

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