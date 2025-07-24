Safranbolu ve Ovacık'taki Yangınlar Sürekli Mücadele Altında

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, ikinci gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.42 ile Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın bölgelerinde dün inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirmişti.