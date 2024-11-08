Sagalassos Antik Kenti'ne İlgi Artıyor - Son Dakika
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Sagalassos Antik Kenti'ne İlgi Artıyor

Sagalassos Antik Kenti\'ne İlgi Artıyor

Sagalassos Antik Kenti, 2023'ün 10 ayında 102 bin 400 ziyaretçi ağırladı.

08.11.2024 10:11
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BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni bu yılın 10 aylık döneminde 102 bin 400 kişi ziyaret etti.

Ağlasun'da 2000 rakımda kurulu Sagalassos Antik Kenti son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. Türkiye'nin önemli kültür varlıklarından olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos'u 2022 yılında 67 bin 225, 2023 yılında 96 bin 387 turist ziyaret etti. Bu yılın 10 aylık döneminde ise Sagalassos'taki ziyaretçi sayısı 102 bin 400 kişi oldu. Özellikle Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya gibi Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerin geldiği Sagalassos, son dönemlerde Rus tatilcilerin de ilgisini çekti. Sagalassos'taki ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 120 bini geçmesi bekleniyor.

Haber - Kamera: Sadun KILIÇ

Kaynak: DHA

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