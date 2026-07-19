Sagalassos'ta İdil Biret Anısına Gala Konseri - Son Dakika
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Sagalassos'ta İdil Biret Anısına Gala Konseri

19.07.2026 11:49
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Sagalassos Antik Kenti'nde düzenlenen konserde İdil Biret anısına klasik müzik eserleri seslendirildi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, Türk klasik müziğinin duayen isimlerinden İdil Biret anısına düzenlenen İdil Biret'e Saygı Gala Konseri'ne ev sahipliği yaptı. Antik kentin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen konserde piyano, keman ve flütün eşsiz uyumu sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Burdur Valiliği'nin organizasyonunda, Burdur Valiliği himayelerinde düzenlenen konser, Sagalassos Antik Kenti'nin Yukarı Agora bölümünde gerçekleştirildi. Programa Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgehan, Ağlasun Kaymakamı Osman Nuri Akgül, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanatçılar Hande Dalkılıç, Can Özhan, Deniz Akalın, Halit Turgay ve Rüzgar Turgay; flüt, piyano ve keman enstrümanlarıyla klasik müziğin seçkin eserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Programın en dikkat çeken bölümü ise besteci ve flüt virtüözü Halit Turgay tarafından Sagalassos için özel olarak bestelenen 'Sagalassos' adlı eserin dünya prömiyeri oldu. Binlerce yıllık tarihi atmosferde seslendirilen klasik müzik eserleri izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgehan, Sagalassos'un tarih ve sanatın buluştuğu önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Sagalassos Antik Kenti'nde çok güzel bir meydandayız, Antoninler Çeşmesi'nin önünde. Bu gece 'Sagalassos' bestesini hem müzikseverlerle hem de tarih tutkularıyla ülkemizle ve milletimizle paylaşmış olacağız. İnşallah tiyatro bittikten sonra da güzel etkinliklere ev sahipliği yapma imkanı bulacağız. İdil Biret, dünyaca ünlü bir piyanistimiz, gurur vesilemiz. Bu konserimizi, Sagalassos Vakfı'nın da üyesi olan İdil Biret'in anısına ithaf etmiş olduk. Kendisi İstanbul'da. Çok şükür sağlığı yerinde. Selam ve sevgilerimizi yine kendisine iletiyoruz. Vakfın öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin, Sagalassos'un kültürel mirasının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Sanatın birleştirici gücünün vurgulandığı gecede, Burdur'un tarihi ve kültürel zenginliğinin tanıtılmasına da dikkat çekildi. Konser sonunda Vali Bilgehan, programa katkı sunan sanatçılara Burdur anısına porselen plaket ile lavanta çiçeği takdim etti.

Haber- kamera: Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sagalassos'ta İdil Biret Anısına Gala Konseri - Son Dakika

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